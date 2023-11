Wie der Bahn-Warnstreik Hamburg trifft Stand: 15.11.2023 20:04 Uhr Zug-Ausfälle und Verspätungen: Der Streik der Lokführer und Lokführerinnen hat massive Auswirkungen auch in Hamburg. Hier ist der S-Bahn-Verkehr ebenfalls betroffen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum ersten bundesweiten Warnstreik in der diesjährigen Tarifrunde aufgerufen. Die Gewerkschaft GDL forderte ihre Mitglieder auf, ab Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, ihre Arbeit niederzulegen.

Notbetrieb auf S-Bahn-Strecken

Schon am Mittwochabend fielen erste Züge aus, auch im Hamburger S-Bahn-Netz. Am Donnerstag soll es dann nur einen Notbetrieb bei den S-Bahnen geben. Die Züge auf der Linie S1 sollen zwischen Wedel und Blankenese sowie Blankenese und Poppenbüttel im Pendelbetrieb verkehren. Auch zwischen Ohlsdorf und Airport sollen Züge fahren. Auf der S3 pendeln die Bahnen zwischen Pinneberg und Neugraben sowie zwischen Neugraben und Stade. Die S21 verkehrt zwischen Aumühle und Altona. Allerdings fahren die Züge nicht im gewohnten Takt. Beim letzten Arbeitskampf reichte es zumindest für einen 20-Minuten-Takt - auch weil es noch immer verbeamtete Mitarbeitende gibt, die nicht streiken dürfen.

Zu welchen Fahrzeiten Züge konkret verkehren, werde man in den Online-Angeboten und Apps von HVV und Deutscher Bahn nur kurzfristig sehen können, kündigte die Bahn an. Außerdem werde es auch noch nach dem Ende des Warnstreiks am Donnerstag um 18 Uhr noch Zugausfälle geben. Fahrgäste sollten auf Busse und U-Bahnen umsteigen, riet die Bahn.

Mehr U-Bahnen und Busse

Die Hamburger Hochbahn will einige U-Bahn- und Buslinien verstärken. "Wir können das sicherlich nicht auffangen, auch nicht ansatzweise, aber wir werden - im Rahmen unserer Möglichkeiten - gezielt Maßnahmen ergreifen", sagte Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum. Auf der Linie U4 sollen zwischen Rauhes Haus und Elbbrücken den ganzen Tag Langzüge fahren. Auf der U3 werden Verstärkerzüge eingesetzt. Die Buslinie 13 (Kirchdorf-Süd - S-Bahn Veddel) wird bis zu den Elbbrücken verlängert, nach Möglichkeit im Fünf-Minuten-Takt.

Fernverkehr: Wohl nur jeder fünfte Zug

Auch Bahn-Reisende müssen sich auf viele Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Bahn forderte Fahrgäste auf, Zugreisen zu verschieben, es werde mit "massiven Beeinträchtigungen" gerechnet. Für den Fernverkehr ist ebenfalls ein Notfahrplan vorgesehen. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, es werde wohl höchstens jeder fünfte Zug fahren.

Private Bahnunternehmen sollen fahren

Im Regionalverkehr werden die privaten Bahnunternehmen nicht bestreikt und wollen nach Plan fahren. Das betrifft die Metronom-Strecken nach Bremen und Lüneburg, die Nordbahn nach Itzehoe und die AKN. Die Züge von "START" auf der Strecke nach Stade - Cuxhaven sind eine Tochter der Bahn AG und werden bestreikt - wie auch die Linien nach Westerland, Kiel, Flensburg, Lübeck und Büchen - Schwerin. Sollten auch Stellwerke bestreikt werden, käme es allerdings auch zu Ausfällen bei den privaten Bahnunternehmen

Busse und Mietwagen gut gebucht

Viele Reisende wollen offenbar auf Busse oder Mietwagen umsteigen. Bei FlixBus und FlixTrain gebe es eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Tickets, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Bei Bedarf würden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. FlixTrain sei vom Streik nicht betroffen und verkehre wie gewohnt. Auch Mietwagen werden gut gebucht. "Wir erleben aktuell eine hohe Nachfrage", hieß es zum Beispiel von Europcar.

Tickets dürfen für spätere Verbindungen genutzt werden

Die Bahn schaltete die Rufnummer (08000) 99 66 33 frei, unter der sich ihre Kunden und Kundinnen über die Auswirkungen des Streiks informieren können. Informationen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auch auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für Mittwochabend und Donnerstag geplante Reise verschieben möchten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Zudem sei die Zugbindung aufgehoben, und die Kundinnen und Kunden könnten mit bereits gekauften Tickets auch jetzt schon andere Züge nutzen, um noch vor Streikbeginn am Ziel anzukommen.

