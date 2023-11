Lkw stößt gegen Elbbrücke - S- und U-Bahn betroffen

Stand: 16.11.2023 19:27 Uhr

An der Zweibrückenstraße in der Hafencity hat sich erneut ein Lkw-Unfall ereignet. Ein Lastwagen verunglückte am Donnerstag an der Freihafenbrücke unter den S- und U-Bahngleisen, wo vor gut einem Jahr bereits ein Sattelschlepper ausgebrannt war - und für monatelange Probleme im Zugverkehr über die Elbbrücken gesorgthatte.