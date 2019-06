Stand: 14.06.2019 06:09 Uhr

Wenig Sauerstoff: Sorge um Fische in der Elbe

Im vergangenen Sommer waren wegen der hohen Temperaturen und des geringen Sauerstoffgehalts im Wasser tonnenweise Fische in Hamburger Gewässern verendet. Und auch in diesem Jahr verschlechtern sich die Lebensbedingungen mit den steigenden Gradzahlen: In der Elbe im Hamburger Hafen herrscht bereits Sauerstoffmangel. Fischer berichteten im Gespräch mit NDR 90,3 von toten Fischen im Fluss.

Arten weichen in Nebenarme aus

"Es gibt stromabwärts des Hamburger Hafens fast gar keinen Fisch mehr in der Elbe", sagte Fischer Lothar Buckow aus Jork. In den vergangenen Tagen hat er nach eigenen Angaben auch mehrfach bereits tote Tiere in seinen Netzen gehabt. Auffällig sei auch, dass manche Fischarten in Nebenarme ausweichen, die sonst eigentlich im Hauptstrom der Elbe zu finden seien.

Viele Algen, warmes Wasser

Der für Fische kritische Sauerstoff-Grenzwert von vier Milligramm pro Liter wird seit dem vergangenen Wochenende an der Messstation Seemannshöft deutlich unterschritten. Aktuell liegt er bei 2,6 Milligramm pro Liter. Ursache dafür seien viele Algen vom Oberlauf des Flusses und die relativ hohe Wassertemperatur, sagte Björn Marzahn von der Umweltbehörde. Wenn die Algen im Hafen tiefer sinken, sterben sie ab und verbrauchen so Sauerstoff.

Alarm schlägt Manfred Braasch von der Umweltorganisation BUND: Der Fluss sei in keinem guten Zustand. Wenn in einigen Wochen die Baggerarbeiten für die Elbvertiefung beginnen, werde sich die Lage nochmals verschlechtern, so Braasch.

