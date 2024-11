Stand: 19.11.2024 11:29 Uhr Weihnachtsfeier für Obdachlose in Hamburg am 26. November

In einer Woche, am 26. November, findet in Hamburg eine Weihnachtsfeier für bedürftige und obdachlose Menschen statt. 50 Tische sollen am 26. November in der Fischauktionshalle für sie gedeckt werden. Insgesamt 460 Gäste können kommen und sich auf eine Drei-Gänge-Menü freuen. Unter den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sind auch Prominente wie etwa die Schauspielerin Nina Petri.

