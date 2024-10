Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr auch in Hamburg teurer Stand: 24.10.2024 12:14 Uhr Wer in diesem Jahr einen Tannenbaum für Weihnachten kaufen möchte, muss auch in Hamburg etwas mehr Geld ausgeben. Ein Weihnachtsbaum kostet dem Branchenverband zufolge zwei bis drei Euro mehr als im letzten Jahr.

50 bis 55 Euro müssen Hamburgerinnen und Hamburger für eine 1,80 bis 2 Meter große Nordmanntanne ausgeben, sagt Bernd Oelkers vom Verband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Er spricht von rund einem Euro mehr pro Meter, den Kundinnen und Kunden beim Kauf eines Baumes zahlen müssen.

Gestiegene Lohnkosten und weniger Anpflanzungen

Die leichte Preiserhöhung liegt seinen Angaben zu Folge unter anderem an den gestiegenen Lohnkosten und an dem geringeren Angebot. Es würden nicht mehr so viele Bäume angepflanzt wie früher, denn die Erzeugerinnen und Erzeuger hätten die Anbauflächen verkleinert.

Nordmanntanne am beliebtesten

"Es muss sich aber niemand Sorgen machen, keinen Baum zu bekommen." Oelkers empfiehlt allerdings, in diesem Jahr rechtzeitig loszugehen, um eine schöne Tanne zu finden. Sein Tipp: "Am besten zwischen dem 2. und 3. Advent." Bundesweit werden laut dem Verband jährlich zwischen 23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Dabei ist die Nordmanntanne weiterhin der beliebteste Baum der Deutschen.

Weitere Informationen Weihnachtsbäume werden teurer und knapper Es werden weniger Bäume angepflanzt - auch in Niedersachsen. Grund dafür sind trockene Jahre, in denen viele Bäume eingingen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.01.2024 | 19:30 Uhr