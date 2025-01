Stand: 17.01.2025 10:38 Uhr Wasserleiche in der Elbe bei Entenwerder entdeckt

In der Nähe von Entenwerder ist am Freitagmorgen eine Leiche in der Elbe entdeckt worden. Taucher der Feuerwehr bargen den leblosen Körper aus dem Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch Hinweise zur Todesursache gibt es noch nicht. Der Leichnam soll nun im Institut für Rechtsmedizin untersucht werden.

