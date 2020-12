Was Hamburger 2020 am häufigsten googeln Stand: 09.12.2020 09:00 Uhr Wonach suchen die Hamburgerinnen und Hamburger im Internet? Der Suchdienst Google - mit deutschem Hauptsitz in Hamburg - hat jetzt zum Jahresende die Trends 2020 vorgestellt.

Natürlich ist Corona das Thema des Jahres 2020 - in Hamburg und auch deutschlandweit. In Hamburg wurde nach Informationen dazu auch verbunden mit anderen Begriffen gesucht - am häufigsten zusammen mit dem Wort "Maskenpflicht" - gefolgt von den Begriffen "Ausgangssperre" und "Risikogebiet". Und wegen Corona ist in der Hansestadt auch oft nach "Autokinos" gesucht worden.

AUDIO: Die Google-Trends der Hamburger 2020 (1 Min)

Bürgerschaftswahl auf Platz drei

Die Hamburgerinnen und Hamburger wollten sich aber auch politisch informieren. Auf Platz drei rangiert - wegen Corona fast schon vergessen - die Bürgerschaftswahl im Februar. Google listet in seiner Jahres-Bilanz übrigens die Trends, also die Aufsteiger auf. Sonst wäre gleichbleibend immer das Wetter ganz oben. So aber war eine der häufigsten Fragen: "Wo fällt morgen die Schule aus?" - natürlich auch befeuert durch Corona.

Google hat in Hamburg seinen deutschen Hauptsitz - neben den Standorten Berlin und München. In Deutschland hat der Internetkonzern rund 2.000 Beschäftigte.

