Warnstreiks in allen Hamburger Bezirksämtern

Anderthalb Wochen vor neuen Tarifgesprächen erhöht der öffentliche Dienst in Hamburg noch einmal den Druck: Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten für den heutigen Montag in allen sieben Bezirksämtern der Stadt zu Warnstreiks auf - und zwar zu ganztägigen. Kunden müssen deshalb mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Besonders angespannt sei die Lage in den Kundenzentren in Wandsbek und Bergedorf, sagte ein Sprecher der zuständigen Finanzbehörde. Laut Innenbehörde wurden Bürgern, die bereits einen Termin für Montag gebucht haben, Ausweichtermine angeboten.

Warnstreik im öffentlichen Dienst NDR 90,3 - 18.02.2019 09:16 Uhr Beschäftigte der sieben Hamburger Bezirksämter haben am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Bei einer Kundgebung vor dem Bezirksamt Wandsbek forderten sie mehr Lohn.







Beschäftigte wandern ab

Ver.di legt den Fokus diesmal vor allem aus einem Grund auf die Hamburger Bezirksämter: Die Lage sei dort besonders angespannt, es handele sich um einen der "prekärsten Bereiche" mit "wenig Geld und schlechten Bedingungen", sagt Gewerkschafterin Siegline Frieß. Das zeige sich auch darin, dass viele Beschäftigte ins Umland abwanderten, weil sie dort mehr verdienten.

Kundgebung in Wandsbek

Kundgebung vor dem Bezirksamt Wandsbek NDR 90,3 - 18.02.2019 11:00 Uhr Autor/in: Anna Rüter Beschäftigte der sieben Hamburger Bezirksämter haben am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Bei einer Kundgebung vor dem Bezirksamt Wandsbek fordern sie mehr Geld und mehr Personal.







Parallel zum Warnstreik findet seit 9 Uhr vor dem Bezirksamt Wandsbek eine Kundgebung statt. Die Maßnahmen bilden den Start in eine ganze Warnstreik-Woche: Am Mittwoch sind in Hamburg die Angestellten der Schulen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen und am Freitag die Mitarbeiter der Sozialen Dienste. Auch in anderen Orten in Norddeutschland sollen Aktionen stattfinden.

Angebot der Arbeitgeber bleibt aus

Die Fronten im Tarifstreit sind verhärtet. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderungen als überzogen ab, hat bisher aber kein eigenes Angebot vorgelegt. Am 28. Februar gehen die Gespräche weiter. Bundesweit geht es um 3,3 Millionen Beschäftigte.

