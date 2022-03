Stand: 17.03.2022 22:00 Uhr Warnstreik bei Post und Postbank

Bei der Deutschen Post wird am Freitag in elf Bundesländern gestreikt - auch in Hamburg. Die Gewerkschaft ver.di hat die Zustellerinnen und Zusteller mit Beginn der Frühschicht zu einem Warnstreik aufgerufen. Und Postbanken, die sonst regulär am Sonnabend arbeiten, sind auch am Wochenende zum Streik aufgerufen. | Sendedatum NDR 90,3: 17.03.2022 22:00