Stand: 22.12.2019 06:50 Uhr - NDR 90,3

Wandsbek: Stadtteile sollen attraktiver werden

Mit Holzplatten vernagelte Fenster, beschmierte Fassaden, verwaiste Geschäfte: Dies soll im Hamburger Bezirk Wandsbek bald der Vergangenheit angehören. Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff (SPD) sagte im Gespräch mit NDR 90,3, dass die so genannten Nahversorgungszentren in den Stadtteilen attraktiver werden sollen. Ziel sei es, wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten und Treffpunkte zu erhalten.

Idee: Neuer Wohnraum auf versiegelten Flächen

Ein Vorbild könnte das Nahversorgungszentrum am Spitzbergenweg in Meiendorf sein. Nach acht Jahren Planung hat das Bezirksamt im Mai 2019 die Genehnigung für einen Neubau erteilt. Im Oktober begannen die Abrissarbeiten. Zusätzlich zu Gewerbeflächen für zum Beispiel einen Supermarkt und eine Apotheke entstehen 130 neue Wohnungen. Nach Ansicht des Bezirksamtsleiters ist das eine gute Lösung, denn so würden auf versiegelten Flächen zusätzliche Wohnungsbaupotentiale geschaffen. Durch die dann höhere Kaufkraft der Bewohner würden die Nahversorgungszentren gleichzeitig gestärkt.

Wandsbek will Einkaufszentren attraktiver machen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse Der Bezirk Wandsbek will die Einkaufszentren in den Stadtteilen attraktiver machen. Ziel ist es, wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten und Treffpunkte zu erhalten. Susanne Röhse berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Spielplätze und Solaranlagen auf Dächern

Am Berliner Platz, im Jenfelder Teil der Siedlung Hohenhorst, entsteht ein weiteres neues Einkaufszentrum mit etwa 140 Wohnungen in den Obergeschossen. In Großlohe sind neben Verkaufsflächen ebenfalls knapp 200 Wohnungen geplant. Auf den Dächern der vier- bis fünfgeschossigen Gebäude sollen Solaranlagen installiert und Spielplätze angelegt werden. Modernisiert wird auch das Einkaufszentrum am Hegeneck, dazu geplant werden rund 100 Wohnungen.

Weitere Informationen Wandsbek: Bezirk der Gegensätze Mehr als 435.000 Menschen wohnen im Hamburger Bezirk Wandsbek. Zwischen den 18 Stadtteilen gibt es große Unterschiede. In kaum einem anderen Bezirk ist das soziale Gefälle so groß. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2019 | 08:00 Uhr