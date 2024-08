Stand: 09.08.2024 06:25 Uhr Wandsbek: Oberleitung gerissen und auf Zug gefallen

Im Bereich der Straße Bahngärten in Wandsbek ist in der Nacht zu Freitag eine Oberleitung gerissen und auf einen Zug gefallen. Die Regionalbahn musste deshalb auf freier Strecke halten. Nachdem der Strom abgestellt und die Leitung geerdet wurde, brachte die Feuerwehr die 24 Passagiere über die Gleise in Sicherheit. Es wurde niemand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.08.2024 | 06:00 Uhr