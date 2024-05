Wahlkampfveranstaltung der FDP auf dem Hamburger Gänsemarkt Stand: 29.05.2024 21:29 Uhr Wenige Tage vor der Europawahl waren Bundesfinanzminister Christian Lindner und Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP am Mittwochabend zu Besuch in Hamburg. Auf dem Gänsemarkt gab es eine Wahlkampfveranstaltung - begleitet von Protesten.

Die Stimmung war angespannt. Einige Gruppen hatten sich schon vor Lindners Ankunft auf dem Gänsemarkt versammelt, darunter Pro-Palästina-Demonstrierende sowie Bäuerinnen und Bauern. Mit einem kurzen Statement zum Nahostkonflikt wandte sich der Bundesfinanzminister zwar an sie, fuhr dann aber mit seinem Wahlprogramm fort. "Die Hamas, sie wird unterstützt aus Iran. Und ich frage Euch: Könntet ihr in Teheran so demonstrieren wie hier? Deshalb vergesst nicht: Israel ist eine Demokratie!", rief Lindner den Demonstrierenden zu.

Lindner: EU bedeutet Wohlstand, Freiheit und Frieden

Lindner warb für eine gemeinsame Verteidigungspolitik aller europäischen Mitgliedsstaaten. Auch bei den Themen Klimaschutz und Migration gelte es, mehr zusammenzuarbeiten. Außerdem warnte er vor dem wachsenden wirtschaftlichen Druck Chinas. Die EU sei für ihn eine Versicherung für Wohlstand, Freiheit und Frieden, sagte er.

