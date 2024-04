Hamburger FDP läutet heiße Phase des Wahlkampfs ein Stand: 20.04.2024 15:39 Uhr Am 9. Juni dieses Jahres stehen die Wahlen für das Europaparlament und für die Hamburger Bezirksversammlungen an. Die FDP hat am Sonnabend bei ihrem Parteitag die heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet.

50 Tage vor den Wahlen schwor die Landesvorsitzende Sonja Jacobsen rund 150 FDP-Mitglieder auf den Wahlkampf ein, die in einem Coworking Space in der Hamburger Altstadt zusammengekommen waren.

Wirtschaft und Verkehr im Fokus

Die wichtigsten Themen sind für die FDP in Hamburg Bürokratieabbau, mehr bezahlbarer Wohnraum und die Verbesserung der Verkehrssituation. Die FDP will unter anderem das Anwohnerparken abschaffen. In den Bezirken soll Wirtschaftsförderung Priorität haben, Firmen vor Ort sollen nicht mit neuen Vorschriften und neuen Auflagen belastet werden. Der entsprechende Leitantrag wurde am Mittag einstimmig angenommen.

Svenja Hahn kandidiert erneut für Europaparlament

Die Hamburger FDP geht mit sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Bezirkswahlen und einer Kandidatin fürs Europaparlament in den Wahlkampf. Sie ist derzeit die einzige Hamburger Partei, die eine Europa-Abgeordnete stellt: Svenja Hahn. Die kandidiert für eine weitere Amtszeit. Die FDP hofft auf ein gutes Ergebnis bei den bevorstehenden Wahlen, die auch als Gradmesser für die Bürgerschaftswahlen im kommenden Jahr gelten.

