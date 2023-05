Vor Flüchtlingsgipfel: Dressel stellt Forderungen an den Bund

Stand: 08.05.2023 06:32 Uhr

Das dürften schwierige Gespräche werden: Am Mittwoch findet in Berlin ein Flüchtlingsgipfel statt. Grund sind die hohen Zahlen an Geflüchteten und Asylbewerberinnen und -bewerbern. Auch Hamburg fordert mehr Geld - und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kritisiert, dass der Bund das ablehnt.