33.000 Ukrainer sind bislang in Hamburg untergekommen Stand: 20.02.2023 06:00 Uhr In dieser Woche jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Seitdem sind mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. In Hamburg leben laut Innenbehörde aktuell rund 33.000 Schutzsuchende aus der Land.

Die Hälfte der aus der Ukraine Geflüchteten in Hamburg lebt in Flüchtlingsunterkünften, die andere Hälfte ist privat untergekommen. Das hilft der Stadt. Denn die vorhandenen Unterkünfte sind so gut wie ausgelastet.

10.000 weitere Plätze in Unterkünften geplant

Neue sind allerdings in Planung. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) sagt: "Wir stellen uns darauf ein, dass wir in diesem Jahr mindestens 10.000 weitere Plätze bauen müssen - und auch werden."

Jobsuche: Viele Ukrainer werden vermittelt

Ukrainische Geflüchtete haben Anspruch auf Sozialleistungen und können sich beim Jobcenter melden. Das sei hilfreich, meint Schlotzhauer. Im Januar dieses Jahres hätten 3.000 Menschen aus der Ukraine in Arbeit vermittelt werden können. Viele der gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer verfügten über hohe Kompetenz und hätten einen großen Willen, in Deutschland anzukommen.

