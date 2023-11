Von Innenstadt zur Hafencity: Attraktive Verbindung gesucht

Stand: 15.11.2023 16:52 Uhr

In Hamburg soll eine attraktivere Verbindung zwischen Innenstadt und Hafencity entstehen. Dafür hat der "Runde Tisch Innenstadt" am Mittwoch Vorschläge gesichtet, die fünf internationale Planungsbüros von August bis Oktober entwickelt hatten. Vor allem soll der Domplatz an der Steinstraße attraktiver werden.