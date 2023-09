Hamburg sucht attraktive Verbindung von Innenstadt und Hafencity Stand: 01.09.2023 07:29 Uhr In Hamburg soll eine attraktivere Verbindung zwischen Innenstadt und Hafencity entstehen. Fünf internationale Planungsbüros haben dafür am Donnerstagabend erste Ideen vorgestellt.

Vom Jungfernstieg vorbei am Domplatz zum Elbufer sind es nur ein paar hundert Meter. Aber die Strecke lädt nicht zum Stadtbummel ein. Büros, Parkhäuser, kaum Geschäfte und rauschender Verkehr. Menschen sieht man dort kaum. An der Willy-Brandt-Straße als großer Verkehrsschneise lässt sich wenig ändern. Aber der fast geraden Linie von der Alster an die Elbe wollen die Stadtplaner und -planerinnen ein völlig neues Gesicht geben: Weniger parkende Autos und Fahrspuren, dafür breitere Geh- und Radwege, Baumreihen und Parkflächen - besonders am Domplatz.

Videos 3 Min Wie können Überseequartier und Innenstadt zusammenwachsen? Beide Quartiere werden durch die Willy-Brandt-Straße zerschnitten. Eine Brückenkonstruktion für Fußgänger hätte einige Vorteile. 3 Min

Verkehrsfrage sorgt für Diskussionen

Einzelne Neubauten werden vorgeschlagen - und mehr kulturelle Nutzung. Zum Beispiel in Parkhaus-Etagen. Besonders die Verkehrsfrage sorgt bei Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Geschäftsleuten für Diskussionen. In den kommenden sechs Wochen sollen aus den Ideen Pläne werden. Im Überseequartier werden im kommenden Jahr 90.000 Quadratmeter neue Ladenfläche eröffnet. Spätestens dann wird die bessere Verbindung von alter und neuer City zur dringlichen Aufgabe.

