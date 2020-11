Viele Lichter, aber wenig Einkaufslaune am Jungfernstieg Stand: 23.11.2020 21:19 Uhr Hamburgs Innenstadt ist wieder im Weihnachtsmodus. Am Jungfernstieg haben Vertreter des Senats und des Handels gemeinsam die Festbeleuchtung eingeschaltet.

Einkaufs-Laune für Hamburgs Handel lässt sich allerdings nicht so einfach auf Knopfdruck einschalten, wie die neu gestalteten Lichter an der Binnenalster und in den Einkaufsstraßen. Beleuchtung lockt weniger Menschen in die Innenstadt, als die Glühwein-Verabredung auf den Weihnachtsmärkten und die fehlen im Stadtbild. Vor allem bei Bekleidung und Lederwaren liegen die Umsätze laut Handelsverband hinter dem vergangenen Jahr zurück und die Weihnachtssaison kann das Minus übers ganze Jahr gesehen kaum ausgleichen.

Bauarbeiten am Jungfernstieg ruhen

Wie von der Verkehrsbehörde versprochen, ruhen die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Jungfernstiegs jetzt erstmal um das Geschäft über Weihnachten nicht zu stören. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) spricht von 75 Prozent weniger Autos durch die geänderte Streckenführung, im Vergleich zu 2018. Nach wie vor sind dort aber private Pkw unterwegs - zum Teil werden ortsfremde Autofahrer von ihrem nicht mehr aktuellen Navi auf den Jungfernstieg gelotst.

