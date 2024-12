Viele Händler in Hamburg mit Weihnachtsgeschäft unzufrieden Stand: 23.12.2024 13:10 Uhr Noch bis einschließlich Heiligabend sind viele Hamburgerinnen und Hamburger unterwegs, um Last-Minute-Geschenke zu kaufen. Insgesamt verläuft das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr in der Hansestadt bisher durchwachsen.

"Die Verbraucherstimmung hat sich im Weihnachtsgeschäft nicht wie erwartet erholt", sagt Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Insgesamt gebe es weiterhin eine Krisenstimmung. Ihren Angaben zu Folge haben einige große Geschäfte gute Umsätze gemacht. Vor allem bei Spielwaren-, Elektronik- und Schmuckhändlern sah es gut aus.

Citymanagerin: Viele Regentage beeinflussen Geschäft

Allerdings sind laut Nolte deutlich mehr befragte Händlerinnen und Händler mit dem Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr unzufrieden. Insbesondere in den Bereichen Möbel und Bekleidung lief es nicht ganz so gut. Das bestätigt auch Hamburgs Citymanagerin Brigitte Allkemper. Die vielen Regentage und die milden Temperaturen hätten das Geschäft beeinflusst. Dennoch liege der Umsatz in der Innenstadt auf dem Vorjahresniveau.

Hoffnung auf guten Abschluss

Generell endet das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel erst im neuen Jahr. Denn viele Menschen verschenken Gutscheine oder Geld, sodass an den Tagen zwischen den Jahren auch häufig noch einiges gekauft wird. Manche Händlerinnen und Händler hoffen also noch auf einen guten Abschluss.

Weitere Informationen Handelsverband rechnet mit mehr Ladenschließungen in Hamburg Rund 160 Geschäfte werden in diesem Jahr wohl betroffen sein. 2025 sollen im Westfield-Einkaufszentrum aber zahlreiche neue Läden öffnen. (04.12.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.12.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel