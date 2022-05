Stand: 23.05.2022 20:57 Uhr Versuchter Einbruch in KZ-Gedenkstätte Neuengamme

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte versucht, in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme einzubrechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien die Täter nach Auslösen der Alarmanlage geflüchtet. Vor Ort waren die Beamten auf ein aufgebrochenes Fenster an einem Gebäude und einen geparkten Pkw gestoßen. In dem Fahrzeug hatte sich mutmaßliches Tatwerkzeug befunden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 23.05.2022 19:30

