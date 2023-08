Verkehrskontrollen: Hamburger Polizei erwischt zahlreiche Raser Stand: 11.08.2023 13:05 Uhr Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der häufigsten Ursachen für Autounfälle. Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag bei einem europaweiten Kontrolltag zahlreiche Temposünderinnen und -sünder erwischt.

Rund 130 Polizistinnen und Polizisten waren den ganzen Tag über in der Stadt und auf den Autobahnen unterwegs. Dabei stoppten sie insgesamt 410 Fahrzeuge. Außerdem wurden die Blitzer-Daten des Tages ausgewertet. Das Ergebnis: Mehr als 2.400 Autofahrerinnen und Autofahrer waren zu schnell unterwegs.

Tempo 154, wo nur 80 erlaubt ist

Trauriger Spitzenreiter war ein Mann in Wihelmsburg. Bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde, raste er mit Tempo 154 über die Straße. Laut Polizei kostet ihn die Raserei 600 Euro und zwei Monate Fahrverbot. Außerdem ging den Beamten ein per Haftbefehl gesuchter Raser ins Netz. Der 49-jährige Mann hatte an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen. Der Mann wurde verhaftet, sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei erwischte zudem mehrere Menschen, die nicht angeschnallt waren oder während der Fahrt auf ihr Handy geschaut hatten.

Weitere Informationen Mehr Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss in Hamburg Die Verkehrsunfallstatistik für 2022 hat viele positive Aspekte. Auffällig ist jedoch der große Anstieg bei den Unfällen unter Alkoholeinfluss. (28.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.08.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr