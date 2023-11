Verband Nordmetall warnt vor Arbeitsplatzverlust in Hamburg Stand: 23.11.2023 10:40 Uhr Noch bewerten viele Unternehmen die Lage positiv, aber in der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg könnten bald Jobs verloren gehen. Das geht aus Herbst-Konjunkturumfrage des Unternehmensverbandes Nordmetall hervor, die NDR 90,3 vorliegt.

Demnach plant jedes fünfte befragte Unternehmen, Produktion ins Ausland zu verlagern. Momentan beurteilen 70 Prozent der befragten Hamburger Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend. Knapp jedes dritte Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie will in den kommenden drei Monaten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Aber zum Vergleich: Im Frühjahr suchten noch knapp die Hälfte der Firmen Arbeitskräfte.

Viele Betriebe wollen Produktion ins Ausland verlagern

Und die Aussichten sieht der Verband Nordmetall eher düster. Die Deindustrialisierung schreitet voran, meint etwa Nordmetall-Vizepräsident Thomas Piehler. 21 Prozent der Hamburger Unternehmen in der Metall- und Elektroinddustrie planen laut der Umfrage, Produktion ins Ausland zu verlagern. Hohe Energiepreise und Fachkräftemangel machen den Betrieben zu schaffen.

Vorwurf: Überflüssige Vorschriften und Subventionen

Der Bundesregierung wirft Nordmetall vor, die Probleme noch durch überflüssige Vorschriften und Subventionen zu verschärfen. Der Verband fordert die Politik darum auf, hier gegenzusteuern.

Forderung: Standort Deutschland nicht gefährden

Außerdem hatte der Verband vor ein paar Tagen die IG Metall aufgefordert, in der Tarifpolitik die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht zu gefährden. Die von der IG Metall befeuerte gesellschaftspolitische Debatte über eine 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich sei das falsche Signal zur Unzeit, hatte Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena mitgeteilt. Die IG Metall legt auf ihrem Gewerkschaftstag ab Sonntag ihren künftigen Kurs fest und wählt einen neuen Vorstand: Am Montag tritt mit Christiane Benner erstmals eine Frau für das Amt der Ersten Vorsitzenden an. Sie war bislang Stellvertreterin von Noch-IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann, der sein Amt aus Altersgründen abgibt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften