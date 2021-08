Veranstalter wollen Kiez-Party gerichtlich erlauben lassen Stand: 18.08.2021 10:50 Uhr Nachdem das Verwaltungsgericht Hamburg ein Corona-bedingtes Tanzverbot bei einer Hochzeitsfeier gekippt hat, wollen Hamburger Veranstalter nun auch auf die Durchführung einer Feier mit 250 Gästen klagen.

Die Party soll am Sonnabend auf dem Kiez stattfinden. Die Prüfung auf eine Sondergenehmigung dafür beim Bezirk Mitte läuft, aber die Initiative "Alster in Flammen - Alarmstufe Rot" will nicht mehr warten. Ihr Anwalt soll die Erlaubnis am Hamburger Verwaltungsgericht einklagen. Dort war am Dienstag eine Hochzeit mit 51 Gästen und Tanz erlaubt worden.

Schnelltest am Eingang, Tracker im Club

Mit der Veranstaltung auf der Reeperbahn will Eventmanager Danny Hellrung zeigen, dass Tanzen im Club auch unter Corona möglich sei. Eine "2G-Regelung" nur für Geimpfte und Genesene lehnt er ab. Für mehr Sicherheit muss am Einlass aber jeder Gast einen Schnelltest machen. Und für eine möglichst genaue Kontaktverfolgung soll ein Tracker die Bewegungen der Feiernden im Club aufzeichnen, eine Maskenpflicht soll es nicht mehr geben.

Gegen die Corona-Einschränkungen klagen wollte auch das Hamburger Barkombinat. Eine Crowdfunding-Kampagne zur Deckung der Anwaltskosten läuft seit einem Monat.

Einigung in Baden-Württemberg

Am Dienstag hatte sich Baden-Württemberg mit Clubbetreibenden geeinigt, Tanzen ohne Maske unter bestimmten Bedingungen wieder zu erlauben.

