Stand: 09.11.2022 21:17 Uhr Uwe-Seeler-Preis im Rathaus vergeben

Erstmals nach dem Tod des Fußball-Idols wurde am Mittwoch wieder der Uwe-Seeler-Preis verliehen. In diesem Jahr gingen die Preise an den FC Süderelbe und den Duvenstedter SV. Beide Vereine erhielten neben der Auszeichnung je 5.000 Euro. Seeler hatte stets großen Wert darauf gelegt, bei der Preisverleihung für Jugendförderung dabei zu sein. Nach dem Tod Seelers im Juli war am Mittwoch der HSV-Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch gekommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.11.2022 | 19:30 Uhr