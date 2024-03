Unternehmensinsolvenzen in Hamburg um ein Viertel gestiegen Stand: 01.03.2024 14:56 Uhr Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Hamburg im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent gestiegen - auf 679. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, ist das aber noch immer nicht viel. Einige Branchen sind besonders betroffen.

Insgesamt hat sich die Zahl der Unternehmenspleiten damit 2023 stärker erhöht als im Vorjahr, das teilte Statistikamt Nord am Freitag mit. Die Zahl liege aber immer noch unterhalb von 2019, als 746 Unternehmen Insolvenz angemeldet hatten. Und auch der Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2022 liege mit 751 Insolvenzen über der Zahl der Firmenpleiten des vergangenen Jahres.

Mehr als 3.900 Menschen von Insolvenz betroffen

Trotz der vielen Pleiten waren diesmal aber 21 Prozent weniger Menschen direkt betroffen als noch 2022 - insgesamt 3.918 Beschäftigte. Der Grund: Es gingen kleinere Betriebe kaputt. Nicht alle Beschäftigten wurden arbeitslos, da einige Firmen aufgefangen werden konnten. Massiv gestiegen sind aber die Verbindlichkeiten: Gläubiger und Gläubigerinnen forderten letztes Jahr 860 Millionen Euro von insolventen Firmen - der Wert ist 79 Prozent höher als im Vorjahr. Im Schnitt schuldete ein insolventes Unternehmen seinen Gläubigerinnen und Gläubigern fast 1,27 Millionen Euro.

Besonders viele Insolvenzen im Dienstleistungsbereich

Am häufigsten, nämlich 110 Mal, wurden Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistung zahlungsunfähig, wie beispielsweise Unternehmensberatungen. Danach folgte der Handel und Kfz-Werkstätten. Eine sprunghafte Zunahme erlitt 2023 die Unterhaltungs- und Gastrobranche. Im Bereich Hotel und Gastronomie gab es ein Plus an Insolvenzen von 76 Prozent.

Die Baufirmen des Elbtowers tauchen in den Zahlen übrigens noch nicht auf. Für den wurde erst im Januar 2024 der Insolvenzantrag gestellt.

