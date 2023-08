Immer mehr Unternehmen in Hamburg melden Insolvenz an Stand: 16.08.2023 20:21 Uhr Immer mehr Unternehmen in Hamburg müssen Insolvenz anmelden. Das Insolvenzgericht rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt Hamburg sogar leicht über dem bundesweiten Durchschnitt.

Rund 630 Unternehmen in Hamburg haben im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet, in diesem Jahr dürften es noch weit mehr sein, sagte Axel Herchen, Leiter des Insolvenzgerichts, dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Unternehmen aus der Bauwirtschaft leiden unter hohen Kosten. In der Gastronomie führt häufig Personalmangel zur Insolvenz. Herchen: "Viele Fixkosten bleiben gleich und sie kriegen die Umsätze nicht hin, weil sie ihre Gaststätte nicht so öffnen können, wie sie es eigentlich möchten."

Auch Torsten Liedtke von der Handelskammer beobachtet, dass viele Unternehmen in Schwierigkeiten stecken: "Corona-Krise, Ukraine-Krieg, gestiegene Energiekosten - das alles führt dazu, dass es vielen Unternehmen nicht gut geht. Und es sind auch gerade kleine Unternehmen, die darunter leiden."

Lage bessert sich wohl nicht so schnell

Das Insolvenzgericht rechnet nicht damit, dass sich die Lage schnell bessert. Probleme wie Personal- und Fachkräftemangel ließen sich nicht von heute auf morgen lösen.

