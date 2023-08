Unfallschwerpunkt in Hamburg: Waitzstraße bekommt neue Poller Stand: 16.08.2023 17:28 Uhr Die Waitzstraße im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek bekommt weitere Poller. Damit reagiert das Bezirksamt Altona auf die bundesweit einzigartige Unfallhäufung. In den vergangenen Jahren sind dort mehr als 20 ältere Autofahrerinnen und -fahrer in Schaufenster gefahren.

13 schwere Stahlpoller haben Bauarbeiter in dieser Woche in den Gehwegen verankert. Für die großen Betonfundamente buddelten sie tiefe Gruben. Laut Bezirksamt Altona füllen sich nun Lücken ohne Aufprallschutz, wo die Gefahr durchbrechender Autos für die Fußgänger am größten ist. Die 13 sogenannten Vollstahlpfosten lagen auf dem Bauhof herum. Sie waren für einen anderen Ort geplant, passten dort aber nicht hin. Es entstehen also keine Zusatzkosten. Sämtliche Poller kosteten 150.000 Euro.

Unfallforscher vermuten Stress beim Ausparken

Die Bezirksversammlung hatte angeregt, die Verkehrssicherheit in der Waitzstraße noch einmal zu erhöhen. Eine Verkehrsberuhigung ist hingegen vom Tisch. Zuletzt waren Ende Juniund im Dezember vergangenen Jahres Seniorinnen und Senioren in die angrenzenden Geschäfte gerast. Verletzt wurde niemand. Unfallforscher vermuten, dass etliche Fahrerinnen und Fahrer im Stress beim Ausparken in der engen Einkaufsstraße die Automatik-Wahlhebel falsch bedienten. Zudem zieht die Waitzstraße mit 44 Arztpraxen besonders viele hochbetagte Menschen an.

