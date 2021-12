Unfallkrankenhaus Boberg: Erneuerung am alten Standort statt Umzug Stand: 23.12.2021 12:27 Uhr Die Spezialklinik der gesetzlichen Unfallversicherungen zieht nicht um zur A25, sondern wird am Standort Bergedorfer Straße erneuert. Das Unfallkrankenhaus Boberg prüfe einen Neubau.

Über Hamburg hinaus ist die Unfallklinik Boberg durch die Versorgung von Brandverletzten bekannt. Doch das medizinische Spektrum ist viel breiter, die 2.500 Beschäftigten kümmern sich zum Beispiel auch um Knochenverletzungen von Händen, Füßen, Wirbelsäulen und Becken sowie um Nervenerkrankungen.

Sie sind Expertinnen und Experten für die Reha, um die Menschen wieder fit zu machen für Beruf und Alltag. Nach gut 60 Jahren braucht Boberg nun neue Gebäude. Die ambulante Behandlung und die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten wird ausgebaut.

Neubau am alten Standort wird bevorzugt geprüft

Lange war ein Umzug an die Ausfahrt der Autobahn A25 am Curslacker Neuen Deich geplant - in einen großen Innovationspark. Doch nun erklärte die Klinik-Gesellschaft, man prüfe bevorzugt einen Neubau am alten Standort. Mit der Stadt Hamburg soll ausgelotet werden, wie man auf dem kleinen Grundstück Häuser für 750 Betten unterbringen kann.

Das bedeutet auch, dass der Innovationspark mehr Platz für andere Firmen bekommt. Der Bebauungsplan lag wegen der Klinik seit zweieinhalb Jahren auf Eis.

