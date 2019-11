Stand: 15.11.2019 10:55 Uhr

Umweltminister tagen - Heute neue Proteste

Die Umweltministerkonferenz in Hamburg geht heute zu Ende. Nachdem gestern rund 5.000 Bauern und Bäuerinnen gegen Umweltschutzgesetze demonstriert haben, gibt es heute Proteste von Klimaschützern. Sie sind nicht einverstanden mit dem Klimapaket, das am Freitag vom Bundestag beschlossen wurde und fordern schärfere Umwelt- und Klimaschutzgesetze. Rund 25 Aktivisten und Aktivistinnen von "Extinction Rebellion" demonstrierten am Morgen in der Nähe des Konferenzhotels am Gänsemarkt. Später wollen Schülerinnen und Schüler der "Fridays-for-Future"-Bewegung ebenfalls zum Konferenzort ziehen und mit dem Gastgeber, Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), über ihre Forderungen sprechen.

Streit über CO2-Abgabe

Die Umweltminister und -ministerinnen sind bereits am Donnerstag zusammengekommen. Ihre Tagesordnung umfasst mehr als 40 Themen. Gut sechs Wochen nach Vorlage des Klimapakets der Bundesregierung steht unter anderem die Frage im Mittelpunkt, wie die Klimaziele zur Eindämmung der Erderwärmung zu erreichen sind. In einem Antrag Hessens, dem sich außer Hamburg auch Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen angeschlossen haben, wird eine CO2-Abgabe von mindestens 40 Euro pro Tonne gefordert. Bis 2030 soll der Betrag stetig steigen. Die Bundesregierung plant eine CO2-Bepreisung erst ab 2021 und mit anfänglich nur zehn Euro pro Tonne. Damit stehe die Glaubwürdigkeit Deutschlands in internationalen Klimaverhandlungen auf dem Spiel, heißt es von Seiten der Länder.

Vorstoß zu Landstrompflicht für Schiffe

Außerdem geht es um das Thema Landstrom. Hamburg fordert die Bundesregierung gemeinsam mit Schleswig-Holstein auf, Regeln für eine Landstrompflicht zu erarbeiten. "Wir wollen in mehreren Schritten die verpflichtende Nutzung von Landstrom für alle Seeschiffe erreichen", sagte Hamburgs Umweltsenator Kerstan. Pikant dabei: Erst vor einem Monat hatte der Senat seine Investitionspläne für neue Landstromanlagen beschlossen. Darin ist von einer Pflicht nichts zu lesen.

Küstenländer wollen Beseitigung von Munitionsaltlasten

Ein weiteres Thema der Konferenz sind die Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee - vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg. Etwa 1,6 Millionen Tonnen befinden sich nach Angaben von Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) allein in deutschen Meeresgebieten. Muscheln und Fische seien laut Studien bereits durch die beim Zerfall der Munition austretenden Giftstoffe belastet und somit eine Bedrohung für die Nahrungskette. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern will Albrecht sich in Hamburg für eine Handlungsstrategie zu Beseitigung dieser Altlasten einsetzen.

Beschlüsse müssen auf der Umweltministerkonferenz immer einstimmig getroffen werden. Sie haben vor allem Signalwirkung. Daran halten muss sich das Bundesumweltministerium nicht.

Umweltsenator Jens Kerstan stellt sich heute um 19.30 Uhr den Fragen des NDR Hamburg Journal.

