Umstrittener Umbau bei Airbus: Verhandlungen gehen weiter Stand: 31.01.2022 16:32 Uhr Seit Monaten schwelt beim Flugzeugbauer Airbus der Konflikt um den geplanten Umbau des zivilen Flugzeugbaus. Heute treffen sich Unternehmensvertreter und -vertreterinnen mit der IG Metall zur entscheidenden Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft hat dabei eine Art Ultimatum gestellt.

Es ist die mittlerweile siebte Runde in einem seit vergangenen Frühjahr schwelenden Streit zwischen dem weltgrößten Flugzeugbauer und Deutschlands größter Gewerkschaft. Sollte es wieder kein Ergebnis geben, will die IG Metall ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufrufen. Zuletzt hatten sich Anfang Dezember mehr als 14.000 Beschäftigte an teils mehrtägigen Warnstreiks beteiligt. Damit legten sie mitten im Jahresendspurt die Produktion weitgehend lahm.

Ergebnis eventuell erst am Dienstag

Sowohl die Dauer als auch der Ausgang der Gespräche sind offen. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Unterhändler beider Seiten hätten sich auf die Möglichkeit eingerichtet, dass die Gespräche bis in die Nacht dauern könnten und ein Ergebnis erst am Dienstag feststeht.

Noch kein aktueller Verhandlungsstand

Daniel Friedrich, der Verhandlungsführer und norddeutsche Bezirksleiter der IG Metall, hatte zuvor den Belegschaften geschrieben, die bisher letzte Verhandlungsrunde am 14. Januar habe erste Fortschritte gebracht. Am Montag muss sich nach seinen Worten nun "zeigen, wie verlässlich die bisherigen Gespräche am Ende des Tages sind". Den aktuellen Verhandlungsstand kommentierten am Montag weder Airbus noch die IG Metall.

Werden Teile von Airbus ausgelagert?

Airbus will die Montage von Flugzeugrümpfen in einem neuen Tochterunternehmen bündeln. Die sogenannte Teilefertigung soll an einen Investor verkauft werden. Betroffen wären insgesamt etwa 13.000 Beschäftigte, viele davon in Hamburg, heißt es bei der Gewerkschaft. Es geht auch um die Airbus-Werke Stade sowie die Airbus-Tochter Premium Aerotec mit den Standorten Bremen und Nordenham. Zudem will der Flugzeugbauer die Teilefertigung bei Premium Aerotec unter anderem im friesischen Varel verkaufen. Die Gewerkschaft fordert langfristige Garantien für die Mitarbeitenden, bis in die 2030er-Jahre.

AUDIO: Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min) Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min)

IG Metall droht mit Urabstimmung über Streiks

Airbus will sich nicht zum konkreten Verhandlungsstand äußern. Im Dezember hatten sich bereits mehr als 14.000 Beschäftigte an mehrtägigen Warnstreiks beteiligt. Wenn es nun heute keine Einigung gibt, will die IG Metall zur Urabstimmung aufrufen - dann wären auch längere Streiks möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.01.2022 | 07:30 Uhr