Ukraine-Krieg: Linke fordert Festsetzung russischer Jachten Stand: 01.03.2022 12:58 Uhr Die Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft fordern die Festsetzung der Oligarchen-Jacht "Dilbar", die im Hamburger Hafen liegt. Das Schiff gehört laut Linksfraktion dem Kreml-Oligarchen und Putin-Unterstützer Alischer Usmanow.

"Wer die Putin-Administration treffen will, trifft am Besten die Mitglieder der Finanzelite, die seit Jahren Putins Unterstützer und Wegbegleiter waren", meint Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir. Was liegt da näher, als diese Oligarchen Yacht in Beschlag zu nehmen, so Özdemir weiter. Mit einem Wert von über halben Milliarde Euro täte diese Sanktion richtig weh und würde mit Usmanow als Besitzer der Yacht einen Oligarchen treffen, der viele manipulierende und kreml-gesteuerte Medien besitzt, ist die Linken-Politikerin überzeugt.

Drei russische Jachten in Hamburg

Insgesamt drei Mega-Jachten sollen aktuell im Hamburger Hafen liegen. Alle drei werden milliardenschweren russischen Eignern zugeschrieben. Was die Sanktionierung russischer Jacht-Eigentümer anbelangt, so wäre der Zoll zuständig, erklärt die Wirtschaftsbehörde allerdings. Hamburg ist es nicht, so die Sprecherin der Wirtschaftsbehörde.

Hunderttausende Menschen auf der Flucht

Seit dem vergangenen Donnerstag herrscht Krieg in der Ukraine. Mehr als 660.000 Menschen sind seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar laut den Vereinten Nationen aus der Ukraine geflohen. Mehr als die Hälfte von ihnen ist demnach in Polen aufgenommen worden. In Deutschland sind bislang gut 3.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge eingetroffen.

Große Kundgebung in der Innenstadt

In Hamburg soll es am Sonnabend eine große Solidaritäts-Demonstration für die Menschen in der Ukraine geben. Die Grüne Jugend ruft dazu gemeinsam mit einem breiten Bündnis anderer Organisationen auf. Geplant ist eine Kundgebung ab 12 Uhr auf dem Jungfernstieg, die später vor das ukrainische Generalkonsulat am Schwanenwik ziehen soll. Schon in den vergangenen Tagen gab es immer wieder Kundgebungen in der Stadt. Außerdem gibt es viele private Initiativen, die Spenden sammeln.

