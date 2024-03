Übersicht: Die schönsten Osterfeuer in Hamburg 2024 Stand: 21.03.2024 17:26 Uhr Auch in diesem Jahr werden die traditionsreichen Osterfeuer in Hamburg entzündet. In vielen Stadtteilen, wie zum Beispiel Sasel, Kirchwerder oder in Blankenese an der Elbe fliegen wieder die Funken.

In der Regel finden die zahlreichen Osterfeuer auch in Hamburg am Ostersamstag statt. Den Anfang macht aber traditionell das Osterfeuer in Moorwerder am Gründonnerstag.

Osterfeuer in Moorwerder

Termin: Donnerstag, 28.03.2024, ab 19.30 Uhr

Ort: Wiese am Feuerwehrhaus, Bauernstegel 2

Info: Es gibt Speisen und Getränke. Um circa 20.30 Uhr wird das Feuer entzündet.

Holzannahme: Gründonnerstag, 10 bis 18 Uhr.

Blankenese: Osterfeuer an der Elbe

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 19 Uhr

Ort: Elbstrand Blankenese, Viereck (Höhe Strandweg 58), Knüll (Höhe Strandweg 40), Osten (Höhe Strandweg 3), Mühlenberg (Elbuferweg Höhe In de Boost)

Info: Nach Vorgaben des Bezirks dürfen die Osterfeuer den Durchmesser von acht Metern und eine Höhe von fünf Metern nicht überschreiten.

Osterfeuer in Bergstedt

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 17 Uhr

Ort: Volksdorfer Damm, Ecke Stüffel

Info: Ab 17 Uhr können Kinder an einem Feuerkorb Stockbrot rösten. Entzündung des Feuers ab 18.30 Uhr.

Holzannahme: Karfreitag und Ostersonnabend, jeweils 10 bis 14 Uhr.

Osterfeuer in Farmsen-Berne

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 17 Uhr

Ort: Parkplatz Strandbad Farmsen, Neusurenland 67

Info: Es gibt erst eine Kinderdisko ab 16 Uhr und dann ab 17 Uhr das Feuer.

Osterfeuer an der Elbe in Kirchwerder

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 20 Uhr

Ort: Deichvorland, Ecke Sander Deichweg/Hower Hauptdeich

Info: Der Unterhaltungsclub Gambrinus ist für das Osterfeuer am Elbdeich verantwortlich. Es ist eines der größten Osterfeuer in Hamburg. Mehrere Tausend Menschen werden erwartet. Es gibt ein Festzelt sowie Speisen und Getränke.

Osterfeuer in Langenhorn

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 17 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr, Neubergerweg 158

Info: Das Feuer wird mit Einbruch der Dunkelheit entzündet. Es gibt Bier vom Fass, Cocktails, Bratwurst und Erbsensuppe.

Osterfeuer in Oldenfelde

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 18 Uhr

Ort: Hanni-Park, Stargarder Str. / Ecke Berner Heerweg

Info: Ab 18 Uhr findet eine Kinder-Disco statt, das Ostfeuer wird je nach Wetterlage um 18.30 Uhr angezündet. Ein Highlight ist die Verlosung des traditionellen Oldenfelder Korbes.

Holzannahme: Die Holzannahme (in Schubkarrenmengen) findet am Ostersamstag ab 10 Uhr statt. Bitte beachten Sie, dass keine Rasenabschnitte, Laub, Wurzeln oder behandeltes Holz verbrannt werden dürfen.

Osterfeuer in Sasel

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 18 Uhr

Ort: Saseler Park

Info: Es gibt Speisen und Getränke, das Osterfeuer wird ab 19 Uhr entzündet.

Osterfeuer in Stellingen

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, 19 Uhr

Ort: Kreuzkirche Stellingen, Wördemannsweg 41

Osterfeuer in Volksdorf

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, Osterfeuer ab circa 17 Uhr

Ort: Allhorndiek, Waldredder

Info: Schon ab 12.30 Uhr startet der 6. Lions Osterlauf. Beim Osterfeuer gibt es Grillwurst und Pommes Frites und Live-Musik.

Osterfeuer in Wellingsbüttel

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 17:30 Uhr

Ort: Feuerwehrgelände Wellingsbüttel, Schulteßdamm 18

Info: Die kleinen Gäste bekommen die Möglichkeit, unter Beaufsichtigung der (Jugend)-Feuerwehr Stockbrot am offenen Feuer zuzubereiten. Als besonderes Highlight werden Löschfahrzeuge mitsamt Ausstattung zum Besichtigen zur Verfügung gestellt.

Osterfeuer in Wohldorf

Termin: Sonnabend, 30.03.2024, ab 18 Uhr

Ort: Herrenhausallee 42

Info: Es gibt Speisen und Getränke. Entzünden des Osterfeuers gegen 18.45/19 Uhr.

Osterfeuer für Kinder in Hausbruch

Termin: Sonntag, 31.03.2024, ab 15 Uhr

Ort: Rehrstieg 1

Info: Es gibt Speisen und Getränke.

Sicheres Osterfeuer im Garten

Wie man ein Osterfeuer im heimischen Garten sicher gestaltet, darüber informiert die Feuerwehr Hamburg unter www.hamburg.de/feuerwehr/osterfeuer.

Tierschutz: Veranstalter sollten Brennholz umschichten

Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" fordert Osterfeuer-Veranstalter zum Umschichten des Brennholzhaufens kurz vor dem Anzünden auf. Trotz Aufforderung verzichteten viele Betreiber und Betreiberinnen auf diese Tierschutzmaßnahme, beklagte die Organisation in Hamburg. Nach dem Umschichten sollten Menschen sich für mindestens eine Stunde vom Haufen entfernen. "Auf diese Weise können sich Kleintiere, die darin Unterschlupf gefunden haben, ohne Angst vor Menschen in Sicherheit bringen und müssen nicht qualvoll ersticken oder verbrennen", erläuterte Eva Lindenschmidt, Wildtierexpertin bei "Vier Pfoten".

Wo dürfen Osterfeuer stattfinden? Osterfeuer dürfen auf festem Grund (Sand oder versiegelter Boden) stattfinden. Der Abstand zu Gebäuden sollte mindestens 100 Meter (Gebäude mit harter Bedachung) oder 200 Meter (Reetdächer) betragen. Auf öffentlichem Grund muss beim zuständigen Orts- und Bezirksamt eine Genehmigung eingeholt werden, auf Privatgrund muss der Eigentümer zugestimmt haben. Straßen und Bahnlinien sollten mindestens 200 Meter entfernt sein. Auch zu Bäumen und Böschungen ist Abstand zu halten (Richtwert: Pro Meter Stapelhöhe 20 Meter Abstand. Was darf verbrannt werden? Zum traditionellen Osterfeuer gehört Holz als Brennmaterial. Zum Anzünden sind Stroh und Reisig erlaubt. Auto-Reifen, Öle und Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. Auch Benzin darf nicht verwendet werden, um das Feuer in Gang zu bringen. Wie groß dürfen Osterfeuer sein? Die Stapel dürfen bis zu fünf Meter hoch und bis zu acht Meter hoch sein. Kurz vor dem Abbrennen sollte das Holz nochmal umgeschichtet werden, um Tieren, die sich in den Holzstapeln einquartiert haben, die Flucht zu ermöglichen.

