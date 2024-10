Stand: 24.10.2024 18:48 Uhr Überholmanöver im Nebel: Unfall am Neuländer Elbdeich

Bei einem Unfall im dichten Nebel am Neuländer Elbdeich ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte laut Zeugen versucht, drei Autos zu überholen und war dabei von der Straße abgekommen. Er prallte zunächst gegen einen Kantstein und schleuderte anschließend durch einen Zaun in das Vereinshaus eines Sportclubs. Der 34-Jährige erlitt Kopfverletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Auto wurde stark beschädigt. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde der Neuländer Elbdeich zeitweise voll gesperrt.

