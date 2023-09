U5 in Hamburg soll bis zu 16,5 Milliarden Euro kosten Stand: 19.09.2023 13:09 Uhr Die neue U-Bahn-Linie 5 ist eines der großen Bauprojekte in Hamburg. Nun liegt erstmals eine Kostenschätzung vor: Die U5 soll in ganzer Länge 14 bis 16,5 Milliarden Euro kosten, wie der Senat am Dienstag bekannt gab.

Bei der Landespressekonferenz im Rathaus machte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) deutlich, dass der Nutzen für die Stast höher ist als die Kosten. Grundsätzlich ist das U5-Projekt nach Angaben des Senats förderfähig, der Bund kann also etwas dazuschießen. Die Strecke soll von Bramfeld über den Jungfernstieg bis zum Volkspark Altona verlaufen.

U5: Erstes Teilstück von Bramfeld in die City Nord

Das erste U5-Teilstück führt über 5,8 Kilometer von Bramfeld in die City Nord am Stadtpark. Neben diesen beiden Haltestellen müssen zwei weitere neu gebaut werden: Steilshoop und Barmbek Nord. Die bestehende U1-Haltestelle Sengelmannstraße wird zu einer Umsteigestation ausgebaut. Erste Probefahrten mit vollautomatischen Zügen sind für 2027 geplant. Dieser erste Abschnitt soll nach jüngsten Angaben gut 2,8 Milliarden Euro kosten.

Die gesamte Linie der U5 soll bis Ende der 2030er-Jahre fertiggestellt werden. Sie soll über 24 Kilometer Streckenlänge mit 23 neuen Haltestellen von Bramfeld quer durch die City bis zu den Arenen am Altonaer Volkspark führen. Mehr als 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger sollen so an das Schnellbahnnetz angeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.09.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr