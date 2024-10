U-Bahn-Station Sengelmannstraße: Neuer Bahnsteig fast fertig Stand: 14.10.2024 13:01 Uhr Für Hamburgs neue U-Bahn-Linie U5 ist der erste Bahnsteig fast fertig. Er entsteht an der Haltestelle Sengelmannstraße - und dient zunächst als Ersatzbahnsteig für die U1.



An dem neuen Bahnsteig halten ab Dezember erst einmal die Züge der U1. Die zieht quasi um. Danach wird der jetzige U1-Bahnsteig Sengelmannstraße abgerissen und dort größer neu gebaut. 2027 gibt es dann zwei Bahnsteige mit vier Gleisen, zwei für die U1 zwei für die U5 - sodass man direkt umsteigen kann.

Hochbahn-Projektleiter Dirk Pastors ist stolz auf den Baufortschritt. Er sagte am Montag: "Wir stehen jetzt hier auf dem Bahnsteig, der Ende des Jahres in Betrieb geht. Das Hallendach nimmt schon Formen an." Rund 160 Bauarbeiter ziehen zurzeit das sieben Meter hohe Bahnsteigdach hoch und legen das Gleisbett.

Teilstück der U1 ab Anfang November gesperrt

Ab 4. November wird die U1 gesperrt. Dann werden die Gleise umgelegt. Am 10. Dezember soll der neue Bahnsteig in Betrieb genommen werden. Zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp fahren dann fünf Wochen lang Ersatzbusse.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.10.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr