Tunnel Stellingen: Sperrungen der A7 in Hamburg in vier Nächten

Stand: 13.09.2021 07:04 Uhr

Auf der Autobahn 7 starten heute Abend Wartungsarbeiten am Tunnelbauwerk in Stellingen. Zunächst wird dafür jeweils in der Nacht zum Dienstag und zum Mittwoch die A7 Richtung Norden gesperrt.