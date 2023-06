Tschentscher zieht positives Fazit seiner Israel-Reise Stand: 02.06.2023 15:34 Uhr Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD) hat am Freitag seine Israel-Reise beendet. Am Morgen besuchte Hamburgs Bürgermeister noch die Stadt Betlehem, die in den palästinensischen Autonomiegebieten liegt.

Dort traf er sich mit dem Bürgermeister der Stadt, der den Besuch Tschentschers als wichtige Unterstützung wertete. Zuvor hatte er von zahlreichen Problemen durch die israelische Besetzung berichtet. Zu wenig Geld gebe es zum Beispiel für die Restaurierung der Geburtskirche, die beide noch gemeinsam besuchten. Sie steht dort, wo die Geburtsstätte von Jesus vermutet wird.

Tschentscher zieht positive Bilanz

Während seiner Reise besucht Tschentscher zuvor Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah. Er zog am Freitag eine positive Bilanz.

Kooperation statt Städtepartnerschaft

Im Vorfeld hatte die Hamburger CDU eine Städtepartnerschaft mit einer israelischen Stadt gefordert. Tschentscher machte am Freitag deutlich, dass er stattdessen auf praktische Kooperationen setzen will. Auch Unternehmenskooperationen seien eine gute Möglichkeit - auch mit Betrieben in den palästinensischen Autonomiegebieten.

Zweite Reise als Bundesratspräsident

Für Tschentscher war die Reise nach Israel nach der Reise in die USA die zweite Reise als Bundesratspräsident. Anlass war der 75. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.06.2023 | 19:30 Uhr