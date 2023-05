Tschentscher in Israel: Besuch in Krankenhaus in Tel Aviv Stand: 30.05.2023 18:15 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist derzeit in seiner Funktion als Präsident des Bundesrates in Israel. Am zweiten Tag seiner Reise besuchte er unter anderem ein Krankenhaus in Tel Aviv.

Künstliche Intelligenz in der Notaufnahme - was in Hamburgs Krankenhäusern noch Zukunftsmusik ist, ist im Ichilov Krankenhaus in Tel Aviv schon Alltag. Ein Roboter, der den Weg zeigt oder die digitale Anmeldung - von rund 20 Prozent aller Patientinnen und Patienten werden diese Angebote in Israels zweite größtem Krankenhaus schon genutzt. Das spart Personal.

UKE unterzeichnet Vereinbarung mit Ichilov Krankenhaus

Ein Vorbild für Hamburg? Ja, findet Christian Gerloff, Chef des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), der Teil der Wirtschaftsdelegation Tschentschers ist. Hamburgs Bürgermeister findet ebenfalls, dass Automatisierung in Zeiten des Fachkräftemangels auch für die Hansestadt ein interessantes Konzept sein könne. Das UKE und das Ichilov Krankenhaus unterzeichneten deshalb am Dienstag eine gemeinsame Erklärung, die auf eine engere Vernetzung abzielt - zum Beispiel durch den Austausch von Personal.

Tschentscher war am Dienstag außerdem im Peres Zentrum für Frieden und Innovation zu Gast. Zudem traf er sich mit Knesset- Sprecher Amir Ohana. Am Abend sollte in der Residenz des deutschen Botschafters Steffen Seibert noch ein Empfang stattfinden.

Zweite Reise als Bundesratspräsident

Für Tschentscher ist die Reise nach Israel nach der Reise in die USA die zweite Reise als Bundesratspräsident. Anlass ist der 75. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Begleitet wird Tschentscher unter anderem von einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation. Geplant ist auch ein Besuch der Palästinensischen Gebiete.

