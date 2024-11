Tschentscher bei SPD-Bürgerdialog in Hamburg-Volksdorf Stand: 13.11.2024 08:09 Uhr Zwei Wahlen innerhalb von acht Tagen: für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist das kein großes Problem. Bei einem Bürgerdialog in Volksdorf sprach er nur kurz darüber. Zur gescheiterten Ampel-Koalition sagte er trotzdem etwas.

Die 150 Menschen im vollbesetzten Koralle Kino interessierten sich mehr für rücksichtslose Radfahrerinnen und Radfahrer, Wärmepumpen und die Obdachlosigkeit als für die Doppelwahl im Frühjahr. Tschentscher hakte das Thema schnell ab. Die Woche sei extrem unruhig gewesen: "Die FDP steigt aus der Regierung aus. Neuwahlen. Alles durcheinander. Frühe Wahlen - späte Wahlen. Zu frühe Wahl - zu späte Wahl. Ein riesiges Hin und Her. Heute können wir uns erholen." Denn an diesem Abend gehe es um Hamburg, so Tschentscher.

Tschentscher lobt Verkehrsminister Wissing

Er sprach unter anderem die stark gesunkenen CO2-Emissionen an, das kostenlose Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler sowie die autonom fahrenden Sammeltaxis. Hier leuchtete noch einmal die Ampel-Koalition auf: "Die Bundesregierung - ich muss jetzt mal was freundliches zur Ampel sagen - die hat uns sehr gefördert. Herr Wissing, der Verkehrsminister hat sehr viel Geld ausgegeben" für Hamburgs Verkehrsprojekte.

Kritik gab es jedoch an der S-Bahn. Die habe 100 Jahre alte Stellwerke, so Tschentscher. "Stellen Sie sich mal vor, wie das aussieht, wenn Sie 100 Jahre zuhause nicht renovieren."

