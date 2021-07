Trotz Minus bei Tourismustaxe: Hamburg fördert Projekte weiter Stand: 03.07.2021 11:31 Uhr Hamburg hatte in den vergangenen Monaten wegen Corona nur wenige Touristen, viele Hotels waren monatelang geschlossen. Trotzdem will der Senat auch in diesem Jahr zahlreiche Projekte mit den Einnahmen aus der Kultur- und Tourismustaxe fördern.

Wie in den Vorjahren stehen rund 16 Millionen Euro zur Verfügung. Und das, obwohl die Stadt damit rechnet, dass in diesem Jahr Corona-bedingt sehr viel weniger an der Bettensteuer eingenommen werden wird, als sonst. Damit die Projekte, denen das Geld zugutekommen soll, aber mit einem sicheren Betrag planen können, will man die Differenz von Seiten der Stadt ausgleichen, heißt es aus der Finanzbehörde.

AUDIO: Hamburg fördert weiter Projekte mit Geld aus Tourismussteuer (1 Min) Hamburg fördert weiter Projekte mit Geld aus Tourismussteuer (1 Min)

Geld für Kultur und Sport

Die Bettensteuer müssen seit 2013 alle Gäste zahlen, die privat in Hamburger Hotels und Pensionen übernachten. Unterstützt werden Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport und Tourismus. Ein Schwerpunkt mit gut drei Millionen Euro ist die Festivallandschaft. Dazu gehören sie bekannten Festivals wie Filmfest und Harbourfrontfestival, aber auch kleinere Veranstaltungen wie das Lehmbaufestival und die India Week.

Im Sportbereich werden das Galoppderby, die Segelregatta Helga-Cup, Triathlon und Marathon finanziell unterstützt. Und im Bereich Tourismus liegt der Schwerpunkt der Förderung auf digitalen Projekten, wie dem Onlinemagazin "hamburg ahoi", der App "Hamburg Erleben & Sparen" oder dem Reise-Blogger-Projekt "Come to Hamburg".

