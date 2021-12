Trotz Corona: Erfolgreichstes Jahr für Kupferkonzern Aurubis Stand: 03.12.2021 12:36 Uhr Deutlich vor 2050 will der Hamburger Konzern Aurubis CO2-neutral werden. Das Unternehmen ist Europas größter Kupferproduzent - und kann auf das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Mehr als 350 Millionen Euro Gewinn kann Aurubis mit Stammsitz auf der Peute für das abgelaufene Geschäftsjahr verbuchen. Trotz großer Schwankungen in der Nachfrage während der Corona-Pandemie.

Unsicherheit wegen der Energiepreise

Die Unsicherheit bleibe aber, sagte Vorstandschef Roland Harings. Vor allem steigende Energiepreise und Probleme im weltweiten Warentransport machten Aurubis zu schaffen. Dennoch geht der Vorstand davon aus, dass der Gewinn in den kommenden zwölf Monaten sogar noch mal zulegen könnte.

AUDIO: Aurubis: Bilanz und Ausblick (1 Min) Aurubis: Bilanz und Ausblick (1 Min)

Neues Werk für Batterie-Recycling

Einen dreistelligen Millionenbetrag will das Unternehmen in ein neues Werk investieren, in dem alte Batterien recycelt werden können. Dazu hat Aurubis jahrelang geforscht und nun Patente angemeldet. Bis 2030 soll jede zweite Tonne Kupfer aus dem Recycling stammen.

Weitere Stellen sollen gestrichen werden

Besonders in Hamburg erprobt das Unternehmen zahlreiche Verfahren, um fossile Brennstoffe zu ersetzen - und so CO2 einzusparen. Unabhängig davon baut Aurubis weiter Stellen ab. Bis 2023 sollen 300 Stellen gestrichen werden, verglichen mit 2018. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden.

