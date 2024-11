Stand: 13.11.2024 10:55 Uhr Transporter erfasst Radfahrer in Hamburg-Horn

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Horn ist ein 44-jähriger Mann am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Beim Überqueren der Kreuzung an der Horner Rampe erfasste ein 61-jähriger Transporterfahrer den Radfahrer. Der 44-Jährige kam mit Wirbelsäulenverletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallteam der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

