Tourismus: Besucherzahlen in Hamburg auf stabilem Niveau Stand: 21.08.2024 12:34 Uhr Deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als vor Corona -etwas weniger im Vergleich zum Vorjahr: Hamburg Tourismus hat am Mittwoch die aktuellen Zahlen für das erste Halbjahr 2024 vorgelegt.

Präsentiert wurden die Zahlen von Michael Otremba, dem Geschäftsführer von Hamburg Tourismus, auf einem der neuesten und markantesten Orte Hamburgs: dem Grünen Bunker an der Feldstraße. Er sieht viel Licht und Sonnenschein, wenn er über die aktuellen Tourismuszahlen für Hamburg spricht.

Mehr Übernachtungen als vor Corona

Ein Plus von gut fünf Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Begeisterte Fußball-Fans, die zur Europameisterschaft in Hamburg kamen und die internationale Strahlkraft der Stadt durch die EM. Außerdem die vielen Tages-und Kultur-Touristinnen und -touristen sowie Messe-Besucher und -besucherinnen.

Weniger Übernachtungen durch Fußball-EM?

Auch für die Zahlen, die nicht so gut sind, hat der Tourismus-Chef Erklärungen. Zum Beispiel den Rückgang bei den Übernachtungen im EM-Monat Juni. Das sei erwartbar gewesen, dass sich sich die übrigen Touristinnen und Touristen in diesem Monat zurückhalten, so Otremba. Und schließlich seien Übernachtungszahlen längst nicht mehr die einzige Währung, die zähle.

Leonhard sieht "sehr stabile Ergebnisse"

Insgesamt seien das jedenfalls sehr stabile Ergebnisse, sagt auch Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Denn schließlich seien die Rahmenbedingungen nach wie vor schwierig - beispielsweise, weil sich die Konsumentinnen und Konsumenten immer noch zurückhalten. Das Interesse an Hamburg sei aber ungebrochen, so die Senatorin.

