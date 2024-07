Tourismus auf Neuwerk in Gefahr: Was Hamburg plant Stand: 22.07.2024 19:48 Uhr Die 20 Einwohner und Einwohnerinnen der Hamburger Insel Neuwerk leben fast ausschließlich vom Tourismus - doch der ist nun in Gefahr, weil zwei der vier Insel-Hotels vor dem Aus stehen.

Eines davon ist das "Nige Hus", das seit 30 Jahren von Christian Griebel geführt wird. "So ein Betrieb lässt nicht so viel Freiraum für private Dinge und wir haben das Gefühl, wir müssen uns mal verändern", sagt Griebel. Und auch sein Nachbar aus dem "Alten Fischerhaus" will aufgeben - altersbedingt. Das Problem: Beide finden keine Nachfolger.

Zusammenbruch für den Tourismus?

Das könnte fatale Folgen haben für den Tourismus auf der Insel, meint Griebel. "Wenn die Tagesgastzahlen runtergehen und das Schiff vielleicht irgendwann nicht mehr fährt und das ganze Drumherum auf der Insel darunter leidet, wäre das für die Insel meiner Meinung nach der komplette Zusammenbruch."

Hamburg plant 15 Wohnungen auf Neuwerk

Ganz im Gegenteil die Insel neu beleben will dagegen Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der dafür gerade eigens nach Neuwerk gereist ist. So plant die Stadt etwa, mit dem Bau von 15 Wohnungen neue Inselbewohner und -bewohnerinnen anzulocken. Ein mögliches Aus von zwei arbeitgebenden Insel-Hotels käme da mehr als ungelegen. "Wir haben großes Interesse daran, dass die Betriebe, die über viele Generationen einen tollen Job machen, eine gute Chance haben, ihren Betrieb weiterzugeben an die nächste Generation", sagt Dressel.

Sanierter Leuchtturm als Tourismus-Magnet

Strahlkraft erhofft sich die Stadt vor allem von der Sanierung des 1310 erbauten Leuchtturms: Gut 21 Millionen Euro gibt sie aus, um den maroden Koloss in ein Gästehaus umzuwandeln. "Dann wird hier ganz viel wieder zur Verfügung stehen: Eine Gastronomie unten und ein Hotelbetrieb, außerdem ein Hochzeitszimmer, in dem standesamtliche Trauungen stattfinden könnten."

Insel vor Cuxhaven gehört zu Hamburg

Neuwerk befindet sich mitten im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Obwohl die Insel rund 100 Kilometer von Hamburg entfernt vor Cuxhaven liegt, gehört sie zum Bezirk Hamburg-Mitte. Rund 120.000 Gäste besuchen Neuwerk pro Jahr. Die meisten sind Tagesgäste.

