Polizei ermittelt nach Tod einer 18-Jährigen in Eißendorf

Ein Bekannter hatte gegen 3 Uhr den Notruf gewählt. Er war gemeinsam mit der Frau in einer Wohnung in der Eißendorfer Straße. Dort hatte er sie leblos aufgefunden. Der Mann gab an, dass er in der Wohnung zuvor gemeinsam mit ihr Drogen und Alkohol genommen hätte. Der Rettungsdienst wies ihn bereits am Telefon zur Reanimation an. Trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen starb die 18-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Der 23-jährige Bekannte wurde zunächst in Gewahrsam genommen, inzwischen aber wieder freigelassen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht, wie der Lagedienst der Polizei auf Nachfrage von NDR 90,3 sagte. Der Tatort in der Eißendorfer Straße wurde weiträumig abgesperrt.

Beweismittel sichergestellt

Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Beweismittel in der Wohnung. Der Leichnam wird in der Rechtsmedizin untersucht. Wie es genau zu dem tragischen Tod der 18-Jährigen kam, muss die Polizei nun ermitteln.

