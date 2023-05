Totes Baby in Billstedt: Mutter in Untersuchungshaft Stand: 30.05.2023 16:51 Uhr In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Billstedt ist am Montag vergangener Woche ein Säugling gestorben. Die Mutter sitzt in Untersuchungshaft.

In der Hochhauswohnung war es am Montag vergangener Woche zu einem Rettungseinsatz gekommen. Dabei wurde der drei Wochen alte Junge leblos aufgefunden, eine Wiederbelebung blieb ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen zur Todesursache geriet die 32 Jahre alte Mutter unter Verdacht, ihr Baby getötet zu haben. Laut Polizei soll die Frau daraufhin am Sonnabend versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Sie konnte von Polizistinnen und Polizisten in ihrer Wohnung gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ergebnis der Obduktion steht noch aus

Nach dem Krankenhausaufenthalt kam die 32-Jährige in Untersuchungshaft. Noch ist nicht klar, wie genau der Säugling gestorben ist, das Ergebnis der Obduktion steht noch aus. Nach einem vorläufigen Gutachten steht die Mutter aber weiter im Fokus der Staatsanwaltschaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Keinen Kontakt mit dem Jugendamt

Bisher hat sich die Frau strafrechtlich nichts zuschulden kommen lassen. Das Jugendamt hatte keinen Kontakt zu der Familie. Die Frau hat noch ein zweijähriges Kind, das laut Sozialbehörde jetzt betreut wird.

Weitere Informationen Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Viele Menschen haben ein offenes Ohr für Ihre Probleme. Hier finden Sie Links und Telefonnummern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.05.2023 | 17:00 Uhr