Totes Baby in Billstedt: Mutter griff auch Partner an Stand: 21.08.2023 20:35 Uhr Eine 32-Jährige aus Hamburg-Billstedt soll versucht haben, ihren 37 Jahre alten Lebenspartner mit einem Messer zu töten. Die zuständige Haftrichterin hat nun einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes angeordnet.

Schon am Freitagmorgen soll es zu dem Tötungsversuch an dem Partner gekommen sein. Der Mann wurde aber nur leicht verletzt und rief selbst die Polizei, im Anschluss kam er in ein Krankenhaus. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der 32-Jährigen um die Frau, die im Mai ihren erst wenige Wochen alten Sohn getötet haben soll.

Noch am Freitag wurde die Frau laut Polizei zunächst in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Die zuständige Haftrichterin sprach einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Frau aus. Die Staatsanwaltschaft sieht jetzt eine Gefährdung für andere. Ein Unterbringungsbefehl wird richterlich angeordnet, wenn Beschuldigte schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind.

Frau war schon einmal in Untersuchungshaft

Im Mai war der drei Wochen alte Sohn der Frau leblos in einer Hochhauswohnung aufgefunden worden. Er konnte damals nicht wiederbelebt werden. Nach ersten Ermittlungen geriet die 32-Jährige unter Verdacht, ihr Baby getötet zu haben und versuchte laut Polizei dann, sich das Leben zu nehmen. Sie konnte von Polizistinnen und Polizisten in ihrer Wohnung gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend kam sie schon einmal in Untersuchungshaft. Dann wurde sie laut Staatsanwaltschaft aber wegen verminderter Schuldfähigkeit entlassen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass keine Gefährdung für die Außenwelt vorliegt.

Weitere Informationen Totes Baby in Billstedt: Mutter in Untersuchungshaft In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Billstedt ist ein Säugling gestorben. Das Jugendamt hatte bisher keinen Kontakt zu der Familie. (30.05.2023) mehr Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Viele Menschen haben ein offenes Ohr für Ihre Probleme. Hier finden Sie Links und Telefonnummern. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.08.2023 | 19:30 Uhr