Tödlicher Unfall auf der A1 in Hamburg: 46-Jähriger gestorben Stand: 19.12.2024 18:41 Uhr Ein 46 Jahre alter Mann ist am späten Mittwochabend bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf ums Leben gekommen.

Der Mann habe mutmaßlich eine Baustelle zu spät erkannt und sei an einer Fahrbahnverengung mit seinem Kleinbus in ein dort abgestelltes Baustellenfahrzeug hineingesteuert, sagte ein Polizeisprecher. Beim Aufprall sei der Mann aus dem Fenster des Wagens geschleudert worden und noch am Unfallort verstorben.

A1-Streckenabschnitt zwischenzeitlich gesperrt

Mehrere Augenzeuginnen und Augenzeugen des Unfalls mussten seelsorgerisch betreut werden. Während der Bergungsarbeiten war der betroffene Streckenabschnitt der A1 in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt.

Zeugen des Unfalls gesucht

Die Polizei Hamburg sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.12.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A1