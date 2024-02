Tödlicher Messerangriff in Hamburg: Vorwürfe gegen die Polizei Stand: 08.02.2024 08:42 Uhr Angehörige des 32-Jährigen, der am Freitag in Billstedt seinen Vater und seinen Onkel erstochen haben soll, erheben schwere Vorwürfe gegen Polizei und Behörden. Man habe erfolglos versucht, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Der 32-Jährige hatte sich nach der Tat gestellt.

Der Tatverdächtige soll seinen Vater, die Mutter und die Schwester mehrfach bedroht haben, so der jetzige Vorwurf. Er soll unter Wahnvorstellungen gelitten haben, so der Anwalt der Familie. Obwohl er keine Kinder habe, habe er behauptet, man würde sie ihm entziehen. Bereits vor Monaten soll die Familie die Polizei inständig um Hilfe gebeten haben und auch den sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirksamtes Mitte informiert haben.

Untersuchungshaft und Zwangseinweisung nicht möglich

Offiziell äußern sich weder Polizei noch das Amt - aus Datenschutzgründen. Inoffiziell aber heißt es, man habe sich gemeinsam intensiv bemüht, der Familie zu helfen. Doch weder für Untersuchungshaft noch für eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie habe es gereicht. Der Mann sei gegenüber der Polizei ruhig aufgetreten, räumt der Anwalt der Familie ein, weigerte sich aber mit Psychiatern oder Psychaterinnen zu sprechen.

Polizei informierte Öffentlichkeit über Fall

Am Freitagmittag hatte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X darüber informiert, dass in Billstedt zwei tödlich verletzte Personen aufgefunden wurden. Einer lag neben einem geparkten Auto, der zweite auf der Straße. Die zugezogenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für die beiden Männer tun. Der Täter konnte zunächst flüchten, die Polizei suchte auch mit schwer bewaffneten Spezialkräften nach ihm. An mehreren Orten in der Stadt liefen laut den Ermittelnden Fahndungsmaßnahmen. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf.

Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags erlassen

Der 32-jährige Tatverdächtige hatte sich nach der Messerattacke gestellt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Sonntag. Die Polizei hatte ihn schnell im Visier, weil er mit den Opfern verwandt ist: Die Toten sollen sein 61-jähriger Vater und sein 58-jähriger Onkel sein.

