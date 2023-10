Tödliche Schüsse vor Shisha-Bar: Mutmaßlicher Täter gefasst Stand: 05.10.2023 11:10 Uhr Drei Tage nach den tödlichen Schüssen vor einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Sasel ist der mutmaßliche Schütze gefasst worden. Er soll mit dem später erschossenen 24-Jährigen zuvor in der Bar aneinandergeraten sein.

Zielfahnderinnen und -fahnder sowie Spezialeinheiten konnten den mutmaßlichen Täter am Mittwochabend in der Nähe seiner Wohnung in Heimfeld festnehmen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 30-Jährigen. Er soll am Donnerstag vor den Haftrichter kommen.

Zuvor festgenommene Männer wieder auf freiem Fuß

Kurz nach den tödlichen Schüssen in der Saseler Chaussee am Sonntagabend war bereits ein Auto mit vier Männern gestoppt worden, ein Tatverdacht ließ sich jedoch nicht erhärten. Alle vier kamen wieder frei. Anschließend sprach die Polizei von mindestens einem weiteren Wagen, der vom Tatort geflüchtet war. In dem soll auch der jetzt festgenommene 30-Jährige gesessen haben.

Hintergrund der Tat weiterhin unklar

Noch völlig unklar ist, worum es bei der Schießerei eigentlich ging. Bekannt ist lediglich, dass die Männer bereits in der Bar in einen Streit geraten waren, der sich vor der Tür fortsetzte. Anders als zunächst vermutet, gibt es bislang keine Hinweise auf eine Verbindung ins Drogenmilieu.

Weitere Informationen Neue Erkenntnisse nach tödlichen Schüssen vor Shisha-Bar Im Hamburger Stadtteil Sasel ist ein 24-Jähriger nach einem Streit erschossen worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. (04.10.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2023 | 11:00 Uhr